"И не забудь поздравить с днём рождения меня". Instagram о 43-летии Арбениной

Читайте также

"И не забудь поздравить с днём рождения меня". Instagram о 43-летии Арбениной

470

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Сегодня, 8 июля, лидеру группы "Ночные снайперы" Диане Арбениной исполнилось 43 года. Как поклонники поздравили её в Instagram.

Ждать любви

"И не забуду поздравить с днём рождения вас"

Динь Сергевна, с днём рождения. #дианаарбенина #ночныеснайперы

Публикация от кинестетика. (@riga_bushuet)

"Звучи"

"Я знаю, всё, что я делаю, — не зря"

#сегодня #деньрождения #дианаарбенина #русскийрок #8июля #ночныеснайперы

Публикация от Сообщество "Живым" (@zhivym)

"Нам повезло жить в эпоху Арбениной"

С днем рождения лучшая и по настоящему роке-н-рольная певица, автор, музыкант Диана Сергеевна @d_arbenina !!! Иа.. полностью подписываюсь под словами @thenightsnipers "нам повезло жить в эпоху Арбениной", прям в точку ), даааа это действительно так✌!Спасибо, что Вы есть @d_arbenina! Рок жив✊ с Вами!) #дианаарбенина #ночныеснайперы #рождениелюбимойпевицы #DR080717 #история #звучи #пустьнамповезет #DR #инезабудьпоздравитьсднемрождения #рокжив #

Публикация от Yana (@leon_ynis)

"Любимая легенда рока!"

Подписываюсь под каждым словом!!! С днем рождения, Богиня!!! Самые наилучшие пожелания, люблю #Repost @thenightsnipers (@get_repost) ・・・ С днем рождения, любимая легенда рока!  Спасибо за саундтрек к любому дню жизни, за филигранность рифм, за то, как поёшь о себе, а получается про всех.  Вдохновения, пылающих эмоций и захватывающих путешествий, гордости за детей, незабываемых концертов! Нам повезло жить в эпоху Арбениной. #дианаарбенина #ночныеснайперы #деньрождения

Публикация от Анастасия С. (@flowerofsun)

"Спасибо за искренность!"

мой, дорогой артист! я должен сказать только спасибо! спасибо, за песни, за искренность, за любовь, за квартирник... это был самый лучший день в моей жизни. это была наверно не досегаемая мечта. и после этого я понял, что мечтам суждено сбываться. я очень люблю, Вас, моя актриса!С Днём Рождения!❤❤❤ @d_arbenina #дианаарбенина #ночныеснайперы #ростов #ростовнадону #музыка #смотримневглаза #выходные #лето #8июля #деньрождения #summer #love #singer #music #birthday #happybirthday

Публикация от ARTEMIY MASLOV (@armaslov)

Торт для именинницы

Ну и, конечно, здоровья

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!