"И не забудь поздравить с днём рождения меня". Instagram о 43-летии Арбениной

Подписываюсь под каждым словом!!! С днем рождения, Богиня!!! Самые наилучшие пожелания, люблю #Repost @thenightsnipers (@get_repost) ・・・ С днем рождения, любимая легенда рока! Спасибо за саундтрек к любому дню жизни, за филигранность рифм, за то, как поёшь о себе, а получается про всех. Вдохновения, пылающих эмоций и захватывающих путешествий, гордости за детей, незабываемых концертов! Нам повезло жить в эпоху Арбениной. #дианаарбенина #ночныеснайперы #деньрождения

Публикация от Анастасия С. (@flowerofsun) Июл 8 2017 в 1:42 PDT