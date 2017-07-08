"И не забудь поздравить с днём рождения меня". Instagram о 43-летии Арбениной

Ждать любви
"И не забуду поздравить с днём рождения вас"
"Звучи"
"Я знаю, всё, что я делаю, — не зря"
"Нам повезло жить в эпоху Арбениной"
С днем рождения лучшая и по настоящему роке-н-рольная певица, автор, музыкант Диана Сергеевна @d_arbenina !!! Иа.. полностью подписываюсь под словами @thenightsnipers "нам повезло жить в эпоху Арбениной", прям в точку ), даааа это действительно так✌!Спасибо, что Вы есть @d_arbenina! Рок жив✊ с Вами!) #дианаарбенина #ночныеснайперы #рождениелюбимойпевицы #DR080717 #история #звучи #пустьнамповезет #DR #инезабудьпоздравитьсднемрождения #рокжив #
"Любимая легенда рока!"
Подписываюсь под каждым словом!!! С днем рождения, Богиня!!! Самые наилучшие пожелания, люблю #Repost @thenightsnipers (@get_repost) ・・・ С днем рождения, любимая легенда рока! Спасибо за саундтрек к любому дню жизни, за филигранность рифм, за то, как поёшь о себе, а получается про всех. Вдохновения, пылающих эмоций и захватывающих путешествий, гордости за детей, незабываемых концертов! Нам повезло жить в эпоху Арбениной. #дианаарбенина #ночныеснайперы #деньрождения
"Спасибо за искренность!"
мой, дорогой артист! я должен сказать только спасибо! спасибо, за песни, за искренность, за любовь, за квартирник... это был самый лучший день в моей жизни. это была наверно не досегаемая мечта. и после этого я понял, что мечтам суждено сбываться. я очень люблю, Вас, моя актриса!С Днём Рождения!❤❤❤ @d_arbenina #дианаарбенина #ночныеснайперы #ростов #ростовнадону #музыка #смотримневглаза #выходные #лето #8июля #деньрождения #summer #love #singer #music #birthday #happybirthday
Торт для именинницы
Ну и, конечно, здоровья
Сегодня день рождения у самой талантливой женщины, самой неординарной, самой рокнрольной натуры, утонченной, красивой, и бесспорно любимой многим! Крепкого здоровья Вам, @d_arbenina , новых творческих побед и самой большой любви! Ура! #arbenina#дианаарбенина#сднемрождения#dianaarbenina#ночныеснайперы#8июля
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