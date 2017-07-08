Путин предложил участникам G20 создать меры по регулированию цифровой экономики

По словам главы Минкомсвязи России, данную инициативу российский президент озвучил ещё во время саммита БРИКС.

Российский лидер считает, что представители стран — участниц саммита "Большой двадцатки" должны будут разработать меры по регулированию цифровой экономики. Об этом журналистам сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

— Президент говорил об этом и на встрече с лидерами стран БРИКС. В частности, высказал предложение о том, что именно "Большая двадцатка" должна взять на себя задачу выработки некого международного регулирования, создания условий для развития цифровой экономики, — пояснил Никифоров.

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