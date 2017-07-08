Польша построит забор на границе с Украиной и Белоруссией

Ограждение длиной 729 километров планируется возвести в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АСЧ).

Польша собирается возвести забор на границе с Украиной и Белоруссией. По словам главы польского Министерства сельского хозяйства Эвы Лех, эти меры направлены на борьбу с африканской чумой свиней (АСЧ).

— Насколько известно о АЧС, у заражённого дикого кабана болезнь развивается настолько быстро, что он не способен быстро передвигаться на большие расстояния и тем более перепрыгивать через забор, — цитирует министра Укринформ.

По предварительной оценке, это обойдётся в 27 миллионов долларов.

Стоит отметить, что первая вспышка вируса АЧС зафиксирована в Польше в 2014 году. Больше всего случаев отмечено в воеводствах вблизи с белорусской границей.