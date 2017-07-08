Лету быть. Синоптики обещают потепление в Москве на следующей неделе

Как рассказал Лайфу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Олег Прокофьев, воздух прогреется до +25 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Олег Прокофьев рассказал, что сегодня, 8 июля, приятных сюрпризов от погоды ждать не стоит. А вот к середине недели в Москве, наконец, начнётся не только календарное лето.

— До конца 8 июля в Москве и Московской области сохранится дождливая погода. Столбики термометров едва ли дотянутся до отметки +12...+14 градусов, — отметил специалист.

По его словам, в воскресенье, 9 июля, ситуация существенно не изменится. Будут также идти дожди, но, возможно, не такие интенсивные. А из-за облаков начнёт проглядывать солнце. Температура немного повысится: в Москве +14...+16, а по области — +16...+18 градусов.

В понедельник потепление продолжится. В Москве воздух прогреется до +20...+22 градусов, в Подмосковье — до +18...+23. Во вторник в столице будет сухо и солнечно. Температура поднимется до +23...+25 градусов, а по области — от +21 до +26 градусов.