Названа страна проведения саммита G20 в 2019 году

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Названа страна проведения саммита G20 в 2019 году

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Лидеры стран "Большой двадцатки". Фото: ©REUTERS/Ian Langsdon

Впервые саммит "Большой двадцатки" состоится в Японии. В 2018 же году хозяйкой форума станет Аргентина.

Саммит стран "Большой двадцатки" в 2019 году впервые состоится в Японии, передаёт телекомпания NHK. По информации СМИ, об этом во время подведения итогов форума сообщит канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Поскольку ранее было принято решение провести саммит G20 в Азии, за это право боролась Индия, однако позже страна поддержала Японию.

Таким образом, в следующем году саммит "Большой двадцатки" состоится в Аргентине, в 2019-м — в Японии, а в 2020-м — в Саудовской Аравии.

Лайф ведёт текстовую трансляцию с саммита G20 в Гамбурге.

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