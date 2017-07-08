В ООН поддержали готовность России и США объявить режим прекращения огня в Сирии

Читайте также

В ООН поддержали готовность России и США объявить режим прекращения огня в Сирии

10

Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Заместитель спецпосланника организации Рамзи Эзельдин Рамзи назвал это шагом в верном направлении.

Заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи поддержал готовность РФ и США объявить режим прекращения огня в САР. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Это шаг в верном направлении… Всё это способствует политическому процессу, — заявил замспецпосланника.

Напомним, что Рамзи проводит в Дамаске встречу с замглавы МИД Сирии Фейсалом Микдадом для подготовки седьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в Аммане завершили работу эксперты России, США и Иордании, они согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!