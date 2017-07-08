Участники саммита G20 займутся созданием рабочих мест в Африке

По словам главы Минфина РФ, мировые лидеры пришли к выводу, что это дешевле, чем содержать мигрантов в Европе.

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что участники саммита G20 решили вложиться в создание рабочих мест в Африке.

— Говорили (в ходе третьей рабочей сессии саммита. — Прим. Лайфа) о том, что с экономической точки зрения гораздо эффективнее и дешевле вложиться в создание рабочих мест непосредственно на африканском континенте, чем содержать мигрантов или беженцев в других странах, в том числе европейских, — рассказал Силуанов.

По словам главы российского Минфина, лидеры также говорили о необходимости создать водораздел между понятиями "беженцы" и "мигранты". Речь шла о заключении соответствующих соглашений между странами-участницами G20, чтобы регулировать обе эти категории.

В итоге главы государств договорились оказывать содействие африканским странам, в первую очередь в создании условий для инвестиций и для развития их экономик.

Ранее Лайф писал, что тема Африки будет затронута на третьей рабочей сессии саммита G20.

За развитием событий во время второго дня саммита G20 следите в текстовой трансляции Лайфа.