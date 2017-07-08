"Я за него". Иванка Трамп заменила отца на встрече во время G20

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"Я за него". Иванка Трамп заменила отца на встрече во время G20

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Фото: © REUTERS/Markus Schreiber

Дочь президента США заменяет главу страны, когда он уходит на двусторонние встречи.

Дочь президента США Дональда Трампа, Иванка, заменила его на встрече во время G20, где обсуждали вопросы Африки, миграции и здравоохранения. Российская шерпа в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш опубликовала в "Твиттере" снимок, на котором видно, что за столом Иванка Трамп сидит между главой КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

<p>Фото: twitter.com</p>

— Иванка сопровождает Дональда Трампа и заменяет президента Трампа за столом G20, когда он уходит на двусторонние встречи, — отмечается в сообщении.

Отметим, что ранее 8 июля президент США заявил, что гордится свой дочерью. Он выразил мнение, что усложнил ей жизнь.

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