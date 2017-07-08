Шерпа Лукаш: Путин заявил лидерам G20, что Россия не вмешивалась в выборы в США

Глава государства указал на то, что никто не подкрепил эти заявления доказательствами.

Шерпа РФ Светлана Лукаш рассказала в "Твиттере", что российский лидер Владимир Путин заявил лидерам "Большой двадцатки" о невмешательстве страны в президентские выборы в США.

— Президент Путин высказался по вопросам цифровой экономики на саммите G20, упомянул о теме якобы российского вмешательства в выборы в США на переговорах с президентом Трампом. Президент Путин указал партнёрам по "Двадцатке" на отсутствие реальных доказательств этого и подтвердил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США, — заявила Лукаш.

Лайф ведёт текстовую трансляцию саммита G20 в Гамбурге.