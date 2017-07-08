Путин: Неблагоприятных тенденций для развития экономики России почти нет

Президент России отметил, что рост российской экономики продолжается и это очевидно для всех участников мирового рынка.

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Германии, российский лидер Владимир Путин подробно рассказал журналистам об экономических темах переговоров. В частности, речь заходила о снятии ограничений свободной торговли в рамках ВТО и борьбе с протекционизмом. Президент России отметил, что движение по этим вопросам есть. Что в конечном счёте положительно сказывается и на российской экономике, которая демонстрирует рост.

— Рост российской экономики очевиден. Российская экономика, определённо можно сказать, вышла из рецессии. Мы растём четвёртый квартал подряд. В мае рост российской экономики превысил три процента. Думаю, что у нас в среднем по году будет два процента роста. При этом у нас на низком уровне безработица, растут резервы, в том числе Центробанка. На 40 процентов увеличились доходы бюджета, и всё на фоне достаточно низкой инфляции — 4,4 процента. Всё это не может не вселять оптимизма, — подытожил президент.