Канцлер ФРГ рассказала об итогах форума и заявила, что насилие во время протестов против G20 не могут быть оправданы.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с итоговой речью на саммите G20 в Гамбурге. Немецкий лидер обозначила главные результаты, к которым лидеры стран "Большой двадцатки" пришли в ходе переговоров.

По словам Меркель, участники саммита выступили в итоговом заявлении за открытые рынки, высказались за борьбу с протекционизмом и продемонстрировали готовность к компромиссам. Также она подтвердила выход США из Парижского соглашения по климату.

— К сожалению Соединённые Штаты заявили, что намерены покинуть Парижское соглашение. Но я рада отметить, что другие члены считают подобное решение невозможным для себя, — подчеркнула она.

Немецкий лидер также высказалась по поводу беспорядков в Гамбурге, в результате которых было ранено более двухсот полицейских и задержано свыше 250 демонстрантов.

— Не может быть никакого оправдания насилию во время протестов против G20, — заявила Меркель, подчеркнув, что правоохранительные органы выполнили свою работу на высшем уровне.