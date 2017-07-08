Путин договорился с Трампом о совместной работе в области кибербезопасности

Российская и американская сторона создадут рабочую группу, чтобы обеспечить соблюдение международных правовых норм в этой сфере.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия и США займутся совместной работой по вопросам кибербезопасности.

— Мы договорились с президентом США, что создадим рабочую группу и будем вместе работать над тем, как совместно контролировать безопасность в области киберпространства, — сказал российский лидер. — Как обеспечить безусловное соблюдение международных правовых норм в этой сфере, как не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств, но прежде всего речь идёт, в данном случае, о России и США.

Путин подчеркнул, что у него нет оснований сомневаться в том, что это работу удастся выстроить.

— Мы полагаем, что если удастся выстроить эту работу, а у меня нет оснований сомневаться, то не будет спекуляций, — подытожил свой ответ президент.

Ранее о создании совместно рабочей группы США и России по контролю киберпространства заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

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