Путин назвал прорывом договорённость с США о создании зон деэскалации в Сирии

По мнению президента России, позиция США относительно сирийского конфликта стала более прагматичной.

Одним из главных вопросов, который поднимался на всех двусторонних встречах российского президента, стал вопрос урегулирования конфликта в Сирии. И прежде всего журналистов интересовало, смогли ли прийти к какому-либо решению главы США и России. По словам российского лидера, соглашение о создании зон прекращения огня на юге Сирии — это один из прорывов переговоров с Трампом.

— По поводу Сирии, мы практически со всеми моими собеседниками обсуждали этот вопрос. Поменялась или нет позиция США? Мне кажется, что она стала более прагматичной. Вчерашняя договорённость по южной зоне деэскалации — это, вы знаете, кто бы как ни реагировал, могу сказать, что это один из прорывов, который нам удалось сделать, кстати говоря, в ходе работы с президентом Трампом, — отметил Владимир Путин.

Президент России также добавил, что к работе по обсуждению прекращения огня в Сирии были подключены и другие страны. Например, Иордания и Израиль.

— То, что прекращены активные боевые действия, то, чем мы сейчас занимаемся — это уже хороший результат. Теперь нам нужно договориться о том, каковы будут конкретные границы этих зон, кто будет обеспечивать безопасность в этих зонах. Эта кропотливая, на первый взгляд даже нудная, но чрезвычайно нужная работа, — добавил глава России.

Также Путин парировал высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что президент Башар Асад, якобы не имеет будущего, связанного с руководством Сирии. По мнению Путина, чтобы делать такие заявления, надо прежде всего быть гражданином Сирии, которым Рекс Тиллерсон не является.

— Господин Тиллерсон — уважаемый человек, орденоносец российский, у него Орден Дружбы, мы его уважаем, но он всё-таки не сирийский гражданин. А будущее Сирии и будущее президента Асада как политического деятеля должен определять сирийский народ, — подытожил Путин.