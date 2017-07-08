Российский лидер подчеркнул, что ФРГ — самый крупный экономический партнёр РФ в Европе.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России незачем вмешиваться в выборы в Германии и другие внутриполитические дела государства.

— Это какие-то провокационные вопросы вы задаёте. Я же вам сказал, мы и в США не вмешивались. Зачем нам ещё здесь создавать какие-то проблемы. У нас добрые отношения с Федеративной Республикой, — ответил Путин на соответствующий вопрос журналиста. — Это самый крупный наш торгово-экономический партнёр в Европе, один из ведущих наших торговых партнёров в мире.

Президент напомнил, что у России с Германией множество совместных проектов, в том числе и строительство "Северного потока — 2".

— Вокруг него много всяких небылиц, споров и даже противодействия. Но вы знаете, это совершенно очевидно, это в интересах экономики Европы и в интересах экономики Германии, которая отказывается от атомной энергетики, — добавил Путин.

Ранее сегодня у Меркель, Путина и Макрона состоялась встреча в Гамбурге.

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