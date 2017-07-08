Путин рассказал об обсуждении с Трампом "вмешательства РФ" в американские выборы

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, посвящённой итогам саммита G20, рассказал, что глава США Дональд Трамп прислушался к ответам на вопросы о "вмешательстве" Москвы в американские выборы.
— Дональд Трамп задал много вопросов на эту тему. Я насколько был в состоянии ответить, ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился, — отметил Владимир Путин.
Напомним, встреча глав государств состоялась накануне и продолжалась более двух часов. Владимир Путин и Дональд Трамп затронули ряд актуальных тем международной повестки дня.
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