Путин рассказал об обсуждении с Трампом "вмешательства РФ" в американские выборы

Российский лидер подчеркнул, что глава Соединённых Штатов задал много вопросов по данному поводу.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, посвящённой итогам саммита G20, рассказал, что глава США Дональд Трамп прислушался к ответам на вопросы о "вмешательстве" Москвы в американские выборы.

— Дональд Трамп задал много вопросов на эту тему. Я насколько был в состоянии ответить, ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился, — отметил Владимир Путин.

Напомним, встреча глав государств состоялась накануне и продолжалась более двух часов. Владимир Путин и Дональд Трамп затронули ряд актуальных тем международной повестки дня.

Текстовую трансляцию Лайфа с G20 в Гамбурге читайте здесь.