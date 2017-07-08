Трамп заявил, что проблема КНДР будет так или иначе решена

Об этом президент США заявил в рамках встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение ядерной проблемы КНДР будет так или иначе найдено. Такую точку зрения он высказал во время незапланированной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20.

— Это может занять дольше времени, чем я бы хотел, может занять дольше, чем вы бы хотели, — сказал Трамп. — Но успех будет в конце концов (достигнут. — Прим. Лайфа) тем или иным образом, — заявил Трамп.

Ранее Трамп и Эрдоган провели незапланированную встречу в рамках саммита G20.

Лайф ведёт текстовую трансляцию с саммита G20 в Гамбурге.