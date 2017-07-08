Меркель заявила, что рада первой встрече Путина и Трампа на G20 в Гамбурге

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Меркель заявила, что рада первой встрече Путина и Трампа на G20 в Гамбурге

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Фото: © REUTERS/Bernd Von Jutrczenka

Канцлер ФРГ отметила, что всегда нужно говорить друг с другом, а не друг о друге.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции на G20 заявила, что рада прошедшей на саммите встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

— Я рада, что на полях саммита состоялась первая встреча между американским президентом Трампом и российским президентом Путиным. Я считаю, что всегда нужно говорить друг с другом, а не друг о друге, — отметила Меркель.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что все конфликты, конечно, не решены, но начало переговорному формату положено.

— К нашей радости, переговоры длились долго, и потом я видела, что стороны остаются друг с другом в контакте, — сказала Меркель.

Напомним, что встреча глав государств продолжалась более двух часов. Президент РФ и глава США обсуждали международную повестку дня, а также ряд других актуальных вопросов.

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