Актёр Шайа Лабаф арестован за распитие алкоголя в общественном месте

Это уже третий арест звезды за употребление спиртных напитков. Ранее подобные случаи происходили в 2008 и 2014 годах.

Американский актёр и обладатель премии BAFTA Шайа Лабав был арестован сегодня в четыре часа утра в Джорджии за хулиганство и распитие спиртных напитков в общественном месте. Как передаёт издание TMZ, он был настолько пьян, что не мог контролировать свои действия.

Это уже не первый раз, когда артиста задерживают по причине распития алкоголя. Аналогичные случаи происходили с ним в 2008 и 2014 годах.

31-летний Лабаф известен главными ролями в триллерах "Паранойя" (2007), "На крючке" (2008), а также в трёх частях блокбастера "Трансформеры" и фильме "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".