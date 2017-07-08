Путин пошутил про поездку в "Кортеже" на инаугурации в 2018 году

По словам российского лидера, он не готов использовать машину, которая ещё не готова.

Во время выступления на пресс-конференции по итогам саммита G20 президенту России задали вопрос относительно его планов использовать новейшую машину представительского класса "Кортеж" в церемонии инаугурации президента в 2018 году. Однако в ответ на провокационный вопрос журналистов Путин пошутил, что и не было такого желания, потому что на неготовой машине ездить невозможно.

— Нет, пока ещё не возникло, потому что она ещё не готова. Вы сами ездите на машине, которая ещё не готова? А потом, когда вы покатаетесь, тогда я посмотрю, как это происходит, и вместе с вами её испытаем, — ответил журналистам российский лидер.

Как ранее сообщал Лайф, в СМИ появились сообщения, что российский лидер уже испытал авто представительского класса проекта "Кортеж". Однако эту информацию позже опровергли в Кремле, отметив, что Владимир Путин лишь ознакомился с чертежами прототипа автомобиля.

Отметим, проект "Кортеж" разрабатывается с 2012 года по личному поручению президента России. Речь идёт о создании автомобилей представительского класса, в частности минивэнов, лимузинов, седанов и внедорожников. Известно, что одной из площадок для производства автомобилей проекта "Кортеж" станет автобусный завод ЛиАЗ, расположенный в подмосковном Ликино-Дулёве. Ожидается, что лимузин из "Кортежа" задействуют в церемонии инаугурации президента в 2018 году.