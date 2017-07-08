Дети Уилла Смита устроили концерт в Калифорнии

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Дети Уилла Смита устроили концерт в Калифорнии

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Сын актёра исполнил несколько хип-хоп композиций, а дочь пела лирические песни, аккомпанируя себе на гитаре.

Дети голливудских актёров Уилла и Джады Смит устроили концерт в городе Калабасас в Калифорнии. Как сообщает TMZ, сын актёров Джейден исполнил несколько хип-хоп композиций, а дочь Уиллоу пела лирические песни, аккомпанируя себе на гитаре.

Актёры находились среди зрителей и пританцовывали, глядя на детей. Как отмечает издание, семья проживает неподалёку от места, где прошёл концерт.

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