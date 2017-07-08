Макрон назвал дату саммита по климату в Париже

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Макрон назвал дату саммита по климату в Париже

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Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Финансирование проектов в рамках Парижского соглашения будет обсуждаться 12 декабря.

На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что саммит по климату состоится 12 декабря.

— Я обсудил вопрос климата со многими лидерами, и 12 декабря, спустя два года после заключения соглашения, мы организуем саммит в Париже, — заявил Макрон.

На мероприятии будут обсуждаться вопросы финансирования проектов в рамках Парижского соглашения по климату.

Как ранее писал Лайф, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обязуется выполнять соглашение по климату и не снимала с себя данных обязательств.

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