Владимир Путин покинул саммит G20

Российский лидер стал одним из первых глав государств "Двадцатки", кто завершил свою работу на саммите.

Практически сразу после окончания своей пресс-конференции президент России Владимир Путин покинул территорию саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Как передаёт корреспондент Лайфа, через пять минут после того, как площадку саммита покинул Владимир Путин, на родину отправился и президент США Дональд Трамп.

Отметим, за два дня работы саммита Владимир Путин провёл десятки встреч с иностранными делегатами, главами правительств и президентами. В частности, российский лидер провёл двусторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом, лидером Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, с ним же и канцлером ФРГ Ангелой Меркель провёл трёхстороннюю встречу. Также пообщался с премьером Японии Синдзо Абэ и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

По итогам этих встреч президент России провёл пресс-конференцию, где назвал самые актуальные для России темы обсуждения на саммите G20. Российский лидер отметил, что главы государств говорили о развитии мировой экономики, борьбе с терроризмом и климатических изменениях.