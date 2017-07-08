Белое платье, белая фата. Овечкин отпраздновал свадьбу через год после события

Российский хоккеист Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская отпраздновали свадьбу спустя год после того, как официально стали мужем и женой. В социальных сетях появились фотографии и видео с пышного торжества, которое пара решила устроить в День семьи, любви и верности.
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На свадьбе нападающего сборной России по хоккею и Анастасии Шубской присутствовали звёзды российского шоу-бизнеса, среди которых Катя Лель, Николай Басков, Яна Рудковская.
За несколько дней до празднования на страницах жениха и невесты в социальных сетях появились фотографии с мальчишника и девичника.
Напомним, официально пара поженилась 20 августа 2016 года, спустя два года после того, как начала встречаться.
Анастасия Шубская — дочь актрисы и режиссёра Веры Глаголевой и её второго мужа, предпринимателя Кирилла Шубского.
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