Станислав Черчесов пожелал "Спартаку" удачно сыграть в Лиге Чемпионов

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Станислав Черчесов пожелал "Спартаку" удачно сыграть в Лиге Чемпионов

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Станислав Черчесов. Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Также главный тренер сборной России обсудил ряд вопросов с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пожелал игрокам московского "Спартака" удачно проявить себя в Лиге Чемпионов.

— Я, как тренер сборной страны, желаю, чтобы "Спартак" удачно сыграл в Лиге чемпионов, и всех жду с хорошим настроением в сборной, — сказал Черчесов на церемонии вручения команде золотых медалей чемпионата России сезона-2016/17.

Помимо этого, главному тренеру сборной России удалось обсудить ряд вопросов с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

На церемонии также присутствовал Виталий Мутко, который вручил футболистам, тренерскому и административному штабу, а также совету директоров "Спартака" золотые медали.

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