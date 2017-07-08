Самый успешный британский велогонщик Миллар сменил пол

Читайте также

Самый успешный британский велогонщик Миллар сменил пол

1808

Филиппа Йорк. Фото: Inside the Games

Отныне 58-летнего спортсмена, который начал свою трансформацию ещё в 2000 году, зовут Филиппа Йорк.

58-летний британский велогонщик Роберт Миллар перенёс операцию по смене пола и стал женщиной по имени Филиппа Йорк, сообщает Inside the Games. Спортсмен начал трансформацию ещё в 2000 году, однако во избежание осуждения со стороны семьи и общества скрывал это.

<p>Роберт Миллар. Фото: Inside the Games</p>

— К счастью, сейчас гендерные проблемы не являются предметом такой нетерпимости, как раньше, — заявила Йорк.

Наибольших успехов в своей карьере спортсмен добился в середине 1980-х годов, выиграв в трёх крупнейших велотурнирах мира — "Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и "Вуэльта". Роберт Миллар признан самым успешным велогонщиком Британии всех времён.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!