Госпитализирован экс-президент Польши Лех Валенса

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Госпитализирован экс-президент Польши Лех Валенса

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Лех Валенса. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Сын бывшего главы государства рассказал, что у политика обнаружены серьёзные проблемы с кровообращением.

В Гданьске госпитализирован экс-глава государства Лех Валенса. Как сообщает Wiadomosci, у бывшего президента обнаружены проблемы с циркуляцией крови, медики предписали ему несколько дней постельного режима.

Лех Валенса также поделился с подписчиками кадрами из больницы в своём "Фейсбуке".

Основатель профсоюза "Солидарность" руководил Польшей с 1990 по 1995 год, сейчас ему 73 года.

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