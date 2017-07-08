Госпитализирован экс-президент Польши Лех Валенса

Сын бывшего главы государства рассказал, что у политика обнаружены серьёзные проблемы с кровообращением.

В Гданьске госпитализирован экс-глава государства Лех Валенса. Как сообщает Wiadomosci, у бывшего президента обнаружены проблемы с циркуляцией крови, медики предписали ему несколько дней постельного режима.

Лех Валенса также поделился с подписчиками кадрами из больницы в своём "Фейсбуке".

Основатель профсоюза "Солидарность" руководил Польшей с 1990 по 1995 год, сейчас ему 73 года.