Трамп предложил президенту Польши вместе бороться с "фейковыми новостями"

Об этом американский президент написал в своём микроблоге в "Твиттере", поделившись публикацией польского коллеги.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении бороться с фейковыми новостями вместе с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом глава Белого дома написал в своём микроблоге в "Твиттере", поделившись публикацией польского коллеги.

— Мы будем бороться вместе с фейковыми новостями! — написал Трамп.

Ранее Дуда опубликовал в "Твиттере" запись, в которой отметил, что его жена поздоровалась с американским президентом.

Contrary to some surprising reports my wife did shake hands with Mrs. and Mr. Trump @POTUS after a great visit. Let's FIGHT FAKE NEWS. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 6 июля 2017 г.

— Вопреки некоторым неожиданным сообщениям, моя жена поздоровалась с миссис и мистером Трамп после прекрасного визита. Давайте дадим бой фейковым новостям! — подчеркнул он.

Напомним, речь идёт об эпизоде, при котором жена президента Польши будто бы проигнорировала попытку Трампа пожать ей руку во время протокольной встречи.