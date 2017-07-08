Трамп предложил президенту Польши вместе бороться с "фейковыми новостями"

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении бороться с фейковыми новостями вместе с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом глава Белого дома написал в своём микроблоге в "Твиттере", поделившись публикацией польского коллеги.
We will fight the #FakeNews with you! https://t.co/zOMiXTeLJq— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июля 2017 г.
— Мы будем бороться вместе с фейковыми новостями! — написал Трамп.
Ранее Дуда опубликовал в "Твиттере" запись, в которой отметил, что его жена поздоровалась с американским президентом.
Contrary to some surprising reports my wife did shake hands with Mrs. and Mr. Trump @POTUS after a great visit. Let's FIGHT FAKE NEWS.— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 6 июля 2017 г.
— Вопреки некоторым неожиданным сообщениям, моя жена поздоровалась с миссис и мистером Трамп после прекрасного визита. Давайте дадим бой фейковым новостям! — подчеркнул он.
Напомним, речь идёт об эпизоде, при котором жена президента Польши будто бы проигнорировала попытку Трампа пожать ей руку во время протокольной встречи.
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