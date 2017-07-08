Трамп пообещал заключить множество сделок с Индонезией

Президент США также заявил, что подружился с индонезийским лидером за время общения на полях саммита G20.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении посетить Индонезию и расширить с ней торгово-экономические отношения.

— Мы стали друзьями, — сказал американский президент о своих отношениях с индонезийским лидером Джоко Видодо во время встречи на полях саммита G20 в Гамбурге. — И мы собираемся заключать вместе множество сделок — торговых сделок. У нас тут находится вся торговая делегация, и мы начнём вести крупную торговлю с Индонезией.

Сам президент Индонезии также положительно отозвался о Трампе.

— Оказывается, Дональду Трампу нравится быть забавным. Мы обсуждали экономическое сотрудничество между нашими странами, — написал Джоко Видодо в "Твиттере". Он также передал главе Белого дома тёплые приветствия от миллионов поклонников в Индонезии.