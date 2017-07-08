Жительница Аляски сделала селфи с Обамой, держащим на руках её маленькую дочь

По словам Джолин Яблонски, она столкнулась с экс-президентом в аэропорту, когда он возвращался из отпуска.

Жительнице Аляски и её шестимесячной дочери удалось сфотографироваться в компании экс-президента США Барака Обамы.

Как сообщает AP, Джолин Яблонски оказалась в зале ожидания в Международном аэропорту Анкоридж вместе с "мужчиной, который внешне очень напоминал Барака Обаму".

'Oh my God, it is Obama!' Alaska mom snaps photos of ex-president with baby https://t.co/XPSunyGq6L pic.twitter.com/tNwT3W4Gh8 — Jim Mandel Jr (@Jerichomarch) 8 июля 2017 г.

— Когда я подошла поближе, я подумала: боже, это действительно Обама, — рассказала Джолин.

По словам девушки, экс-президент подошёл к ним с дочкой и спросил: "Кто эта маленькая симпатичная девочка?". Потом он взял маленькую Жизель на руки, и они с Джолин стали делиться друг с другом мыслями о том, как быстро растут малыши. Также бывший глава американской администрации рассказал, что возвращается из отпуска.

В течение разговора девушка несколько раз сфотографировала улыбающегося Обаму в компании малышки. По словам Джолин, они провели в обществе экс-президента всего около пяти минут, но "это был момент, который будет длиться вечно".

— Мне кажется, это как-то нереально и довольно волнующе, что мне удалось сделать фото с Бараком Обамой и малышкой. Немногим удаётся его повстречать, — поделилась Джолин.