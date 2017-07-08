Горбачёв о встрече Путина и Трампа: Надо и дальше двигаться в этом направлении

Пока, по мнению бывшего президента СССР, сложно говорить о серьёзных сдвигах в отношениях.

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал первую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

— Пока трудно говорить о серьёзных сдвигах, но важно, что первый шаг сделан. Появились какие-то позитивные моменты, и надо и дальше двигаться в этом направлении, — цитирует Горбачёва агентство РИА "Новости".

Ранее Лайф писал, что первая встреча президентов России и США состоялась на полях саммита G20 в Гамбурге. Лидеры общались более двух часов и положительно оценили эти переговоры.