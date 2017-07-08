В Тернопольской области автобус с туристами упал в обрыв, есть погибшие

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В Тернопольской области автобус с туристами упал в обрыв, есть погибшие

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По словам пассажирки, в момент движения был сильный ливень, автобус понесло на повороте после длинного спуска.

В Тернопольской области на Украине в обрыв сорвался пассажирский автобус. В результате ДТП, по предварительным данным, погибла молодая женщина. Об этом сообщают украинские СМИ.

<p>Фото: телеканал НТК</p>

Согласно информации, автобус с туристами следовал из города Коломыя в Одесскую область. В районе села Ягельница транспортное средство съехало с обрыва и несколько раз перевернулось.

— Нас ехало 45 человек на море, сильный ливень, автобус понесло [на повороте после длинного спуска] и пару раз перевернуло в обрыв, — рассказала коломыйскому телеканалу НТК одна из пассажирок.

В аварии многие получили травмы, сейчас их отправили в чертковскую больницу.

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