В Белом доме назвали очень продуктивной поездку Трампа в Польшу и на саммит G20

В рамках посещения Польши и саммита "Группы двадцати" в Германии у американского президента состоялись переговоры с мировыми лидерами по различными вопросам.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер назвал очень продуктивными визит главы государства Дональда Трампа в Польшу и его поездку на саммит "Группы двадцати" в Гамбурге.

Напомним, в рамках посещения Польши 6 июля Трамп встретился с президентом страны Анджеем Дудой, а также рядом других мировых лидеров. На переговорах стороны затрагивали вопрос поставок оружия и сжиженного газа из США.

На саммите в Гамбурге Трамп также провёл двусторонние встречи с главами государств. Одним из самых ожидаемых событий форума стала его первая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты РФ и США обсудили урегулирование ситуации в Сирии и на Украине, ситуацию на Корейском полуострове, сотрудничество стран в сфере кибербезопасности. Переговоры длились более двух часов. На встрече с британским премьером Терезой Мэй Трамп признался, что переговоры с Путиным были "потрясающими".

Американский президент покинул площадку саммита вскоре после президента РФ. В своём "твиттере" он отметил продуктивность встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Leaving Hamburg for Washington, D.C. and the WH. Just left China’s President Xi where we had an excellent meeting on trade & North Korea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июля 2017 г.

— Покидаю Гамбург и направляюсь в Вашингтон и Белый дом. Только что закончил разговаривать с председателем КНР Си Цзиньпином. У нас были потрясающие переговоры по вопросам торговли и ситуации вокруг КНДР, — написал Трамп.

Американский лидер также выразил благодарность канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за обеспечение успеха проведенному саммиту в Гамбурге.

— Саммит G20 был настоящим успехом, его прекрасно провела канцлер Ангела Меркель. Спасибо! — написал Трамп.