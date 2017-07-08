Макгрегор привёл зловещие слова Ивана Драго из "Рокки-4" в обращении к Мейвезеру

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор продемонстрировал на своей страничке кадры подготовки к долгожданной встрече с американским боксером Флойдом Мейвезером — изнурительные кардиотренировки, эффективно влияющие на выступления на ринге.

Видеозапись спортсмен сопроводил угрожающим высказыванием персонажа Ивана Драго из "Рокки-4" перед поединком с Рокки Бальбоа.

— Если он умрёт, пусть будет так, — написал Макгрегор.

Иван Драго — герой легендарной серии фильмов про боксёра Рокки Бальбоа. По сюжету четвёртой части фильма персонаж Сильвестра Сталлоне встречается на ринге со спортсменом из СССР, образ которого на экране воплотил актёр шведского происхождения Дольф Лундгрен. Примечательно, что сам Сталлоне считает ирландца олицетворением своего героя.

Напомним, поединок Макгрегора и Мейвезера состоится 26 августа в Лас-Вегасе.