Постпред США при ООН: Трамп всё ещё уверен, что РФ "вмешивалась" в выборы

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в эфире CNN заявила, что президент Дональд Трамп по-прежнему уверен, что РФ "вмешалась" в американские выборы, и он не принял объяснений своего российского коллеги Владимира Путина относительно этого вопроса.

По её словам, президент США во время встречи в Гамбурге хотел "взглянуть прямо в глаза" Владимиру Путину и "дать ему понять", что США знают, что РФ "вмешивалась в выборы".

— Он (Трамп) противостоял президенту Путину. Это (вопрос о вмешательстве в выборы) было первое, с чего он начал. Посмотрим, что будет дальше, — сказала Хейли.

Постпред подчеркнула, что, несмотря на то что Кремль не раз отвергал предположения о "влиянии на выборы", "президент Трамп по-прежнему знает, что они (русские) вмешивались".

Как сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, посвящённой итогам саммита G20, рассказал, что глава США Дональд Трамп прислушался к ответам на вопросы о "вмешательстве" Москвы в американские выборы.