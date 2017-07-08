Российский актёр Александр Яценко получил приз кинофестиваля в Карловых Варах

В июне текущего года на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи Яценко удостоился аналогичного приза.

Российский актёр Александр Яценко стал обладателем приза Международного кинофестиваля в чешских Карловых Варах за лучшую мужскую роль в фильме "Аритмия" режиссёра Бориса Хлебникова.

Кинокартина российского режиссёра Александра Ханта "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов" стала лучшей в конкурсной программе секции "К Востоку от Запада". Главные роли в фильме исполнили Алексей Серебряков и Евгений Ткачук.

Фестиваль проходил в Чехии в 52-й раз с 30 июня по 8 июля.