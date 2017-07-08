Власти Германии накажут устроивших беспорядки в Гамбурге "со всей решимостью"

Антиглобалисты вышли на улицы города во время проведения саммита G20. Они закидывали полицейских коктейлями Молотова и нападали на участки.

Против устроивших протесты 7 июля необходимо действовать с максимальной решительностью, заявил министр юстиции ФРГ Хайко Маас.

Ответственность за это необузданное насилие несёт преступник. Они обязательно должны ответить в суде. Наше правовое государство будет реагировать со всей решимостью, — приводит издание Bild am Sonntag слова Мааса Фото: © REUTERS/Hannibal Hanschke

Он также отметил, что демонстранты — это не просто хулиганы, это "серьёзные уголовники и поджигатели", а случаи мародёрства в городе, когда опустошались целые улицы, демонстрируют "новый уровень жестокости".

Как ранее сообщал Лайф, беспорядки на улицах в Гамбурге продолжаются несколько дней. Всего, пишет Reuters, полиция задержала 265 человек — 143 из них доставили в участки, ещё 122 человека заключили под стражу. От действий протестующих пострадало более 200 правоохранителей.