Выходец из России осуждён в США на 9 лет за хакерские атаки на банковские счета

Суд признал Александра Твердохлебова виновным в краже данных 40 тысяч кредитных карт.

Родившийся в России, а ныне имеющий гражданство США Александр Твердохлебов приговорён к девяти годам лишения свободы по обвинению в хакерских атаках на банковские счета, сообщает Washington Post.

В пятницу федеральный судья штата Виргиния приговорил мужчину к 110 месяцам тюрьмы за киберпреступления, совершённые в период с 2008 по 2013 годы. Отмечается, что Твердохлебов признан виновным в краже данных 40 тысяч кредитных карт и заражении вирусами полумиллиона компьютеров. Сам хакер признал себя виновным в мошенничестве в конце марта.

По данным СМИ, Твердохлебов получил гражданство США в 2009 году, женившись на американке. Сейчас супруги разведены.