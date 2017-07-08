Главный бой турнира UFC 213 отменили из-за болезни Аманды Нуньес

Встреча Нуньес и Шевченко должна была состояться в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе.

Чемпионка женской легчайшей весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аманда Нуньес из Бразилии госпитализирована перед боем против перуанки Валентины Шевченко. Как сообщает портал MMAjunkie со ссылкой на президента организации Дэйна Уайта, спортсменку положили в больницу из-за болезни.

По информации портала TMZ, ранее Нуньес жаловалась на плохое самочувствие и даже посещала врача, однако после обследования у неё не нашли "ничего плохого". Тем не менее за несколько часов до боя было принято решение о госпитализации девушки.

Встреча Нуньес и Шевченко за титул в женской легчайшей категории должна была стать главным боем турнира UFC 213, который состоится в Лас-Вегасе в ночь на 9 июля. В марте 2016 года спортсменки уже встречались в октагоне. Тогда решением судей Нуньес одержала победу над Шевченко по итогам трёхраундового боя.