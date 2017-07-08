В результате взрыва на Синайском полуострове погибли двое полицейских

По данным СМИ, подрыв авто с находившимися внутри правоохранителями произошёл во время движения.

Двое полицейских погибли в результате взрыва на Синайском полуострове в районе города Эль-Ариш.

По информации египетского агентства MEHA, был подорван бронированный автомобиль, в котором находились правоохранители. Сообщается, что это произошло во время движения транспортного средства в районе Ас-Сафа.

В связи с произошедшим усилены меры безопасности.

Напомним, накануне в результате нападения боевиков на военных на Синайском полуостровое погибло 23 человека, более 30 получили ранения. Ответственность за теракт на себя взяла группировка "ИГИЛ".

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.