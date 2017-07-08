В результате взрыва на Синайском полуострове погибли двое полицейских

Двое полицейских погибли в результате взрыва на Синайском полуострове в районе города Эль-Ариш.
По информации египетского агентства MEHA, был подорван бронированный автомобиль, в котором находились правоохранители. Сообщается, что это произошло во время движения транспортного средства в районе Ас-Сафа.
В связи с произошедшим усилены меры безопасности.
Напомним, накануне в результате нападения боевиков на военных на Синайском полуостровое погибло 23 человека, более 30 получили ранения. Ответственность за теракт на себя взяла группировка "ИГИЛ".
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
- Популярные
- По времени