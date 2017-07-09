Полиция Гамбурга отпустила задержанного евродепутата

Однако Элеонора Форенца решила оставаться в участке, пока правоохранители не освободят остальных итальянцев.

Полиция Гамбурга сообщила в своём "твиттере", что задержанная ранее депутат Европейского парламента Элеонора Форенца отпущена.

Это подтвердила в "Фейсбуке" сама Форенца, по её словам, в камере она провела около трёх часов. Однако парламентарий отметила, что не уйдёт, пока не освободят её товарищей.

Напомним, депутата ЕП Элеонору Форенца задержали в Гамбурге вместе с пятнадцатью другими итальянцами. По данным СМИ, они присутствовали на акции протеста против саммита G20. Сама депутат заявила, что наблюдала за тем, чтобы в ЕС соблюдалось право на выражение несогласия.