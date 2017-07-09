МИД Германии ожидает потерю репутации страны из-за беспорядков в Гамбурге

Глава ведомства призвал страны к международному сотрудничеству для ареста участников протеста.

Репутация Германии в глазах международной общественности серьёзно пострадает из-за беспорядков в Гамбурге. Об этом в интервью изданию Bild am Sonntag заявил министр иностранных дел страны Зигмар Габриэль.

— Демократическое правовое государство теперь должно доказать свою обороноспособность, — сказал Габриэль.

Он также добавил, что участники демонстраций в Гамбурге не отличаются от неонацистов, устраивающих такие же поджоги.

Напомним, беспорядки в Германии продолжаются уже несколько дней. По данным местных правоохранителей, участие в них принимают несколько тысяч человек. Полиция уже задержала более 250 протестующих.