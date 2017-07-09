Турция может не ратифицировать соглашение по климату из-за выхода из него США

Президент Турции заявил, что такая возможность высока из-за риска не получить некоторой компенсации за участие в соглашении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государство может не ратифицировать Парижское соглашение по климату из-за отказа участия в нём США. Об этом сообщает Reuters.

По словам турецкого президента, решение Вашингтона ставит под угрозу выплату компенсации, обещанной развивающимся странам. Такое обещание, в частности, дала Франция — речь шла о выплате компенсации за некоторые финансовые расходы в случае согласия Турции стать участником соглашения.

— Мы сказали, что если это случится, парламент одобрит соглашение. В противном случае — нет. После предпринятого США шага мы движемся по курсу, который подразумевает, что документ через парламент не пройдёт, — сказал Эрдоган на пресс-конференции.

Напомним, 1 июня президент США Дональд Трамп объявил, что страна покинет соглашение по климату. Такое решение главы американской администрации вызвало критику со стороны многих мировых лидеров.