Дочь-трансгендер звезды "Готэма", пропавшая в конце июня, вернулась домой

О том, где 16-летний подросток находился всё это время, правоохранители не сообщают.

Дочь-трансгендер актёра Донала Лога, которая отсутствовала больше недели, вернулась домой. По информации ABC News, с Джейд сейчас всё хорошо.

2 июля Лог опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" пост с обращением к возможным похитителям своей дочери. Он пообещал злоумышленникам анонимность, если они вернут ребёнка. Поисками пропавшего трансгендера занялись правоохранители.

Спустя несколько дней полицейские департамента Нью-Йорка сообщили, что Джейн была найдена в штате Северная Каролина "целой и невредимой".

— Донал невероятно благодарен каждому за поддержку, особенно полицейскому департаменту Нью-Йорка и ФБР за её безопасное возвращение, — приводит телеканал слова представителя актёра.

Отметим, что Дональд Лог известен своими ролями в сериалах "Готэм", "Закон и порядок" и "Сыны анархии".