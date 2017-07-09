Дочь-трансгендер звезды "Готэма", пропавшая в конце июня, вернулась домой

Дочь-трансгендер актёра Донала Лога, которая отсутствовала больше недели, вернулась домой. По информации ABC News, с Джейд сейчас всё хорошо.
2 июля Лог опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" пост с обращением к возможным похитителям своей дочери. Он пообещал злоумышленникам анонимность, если они вернут ребёнка. Поисками пропавшего трансгендера занялись правоохранители.
Спустя несколько дней полицейские департамента Нью-Йорка сообщили, что Джейн была найдена в штате Северная Каролина "целой и невредимой".
— Донал невероятно благодарен каждому за поддержку, особенно полицейскому департаменту Нью-Йорка и ФБР за её безопасное возвращение, — приводит телеканал слова представителя актёра.
Отметим, что Дональд Лог известен своими ролями в сериалах "Готэм", "Закон и порядок" и "Сыны анархии".
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