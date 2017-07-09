Советник Трампа: США воодушевлены созданием зон деэскалации в Сирии

По словам Герберта Макмастера, достигнутая на G20 договорённость между президентами РФ и США позволит приблизиться к завершению конфликта в Сирии.

Советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что США воодушевлены договорённостью о создании зон прекращения огня на юго-западе Сирии, достигнутой в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, к которым также подключились Израиль и Иордания.

— В полдень по местному времени завтра (в воскресенье) начнёт действовать зона деэскалации на юго-западе Сирии. Такие зоны — приоритет для США, и мы воодушевлены прогрессом, который был достигнут по заключению этого соглашения, — говорится в заявлении советника Трампа.

По мнению Макмастера, эффективность таких зон будет способствовать завершению конфликта.

— США остаются привержены разгрому ИГИЛ*, поддержке завершения конфликта в Сирии, уменьшению страданий (мирного населения) и возвращению людей в свои дома. Это соглашение — важный шаг в сторону достижения этих целей, — сказал он.

Также американский президент обсудил этот вопрос с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, британским премьером Терезой Мэй и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Напомним, ранее Путин назвал достигнутую договорённость одним из прорывов прошедшего в Гамбурге саммита G20.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.