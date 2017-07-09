WP: Рекс Тиллерсон продаёт свой дом в Техасе за четыре миллиона долларов

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WP: Рекс Тиллерсон продаёт свой дом в Техасе за четыре миллиона долларов

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Рекс Тиллерсон. Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

По данным издания, роскошный особняк находится в одном из самых престижных районов штата и имеет замечательный вид из окна.

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон выставил на продажу свой загородный дом в Техасе. Как сообщает Washington Post, стоимость особняка составляет почти четыре миллиона долларов.

По данным издания, роскошный особняк расположен в Horseshoe Bay Resort, жители которого гордо именуют район "самым эксклюзивным в стране". Из окон дома открывается вид на озеро и рукав Колорадо-ривер.

Площадь дома составляет почти 500 квадратных метров, в качестве бонуса покупателю предлагается гараж, в котором хранят лодки.

Как сообщает WP, в феврале госсекретарь пополнил список жителей престижного района Калорама в Вашингтоне, где находятся дома супругов Обама и Иванки Трамп с супругом.

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