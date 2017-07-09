Полузащитник "Аякса" потерял сознание во время матча

Полузащитник амстердамского футбольного клуба "Аякс" Абдельхак Нури потерял сознание во время товарищеского матча против немецкого "Вердера". Как сообщается в "твиттере" команды из Нидерландов, спортсмена доставили в больницу на вертолёте.

Инцидент произошёл на 72-й минуте встречи. Нури внезапно почувствовал себя плохо, после чего лёг на газон и потерял сознание. Подоспевшая на помощь бригада медиков попробовала привести спортсмена в чувство с помощью дефибриллятора. Затем на поле приземлился вертолёт, который доставил футболиста в ближайшее медучреждение.

В своём микроблоге "Аякс" поблагодарил болельщиков за невероятную поддержку и сообщил, что у Нури был нарушен сердечный ритм. Спортсмена ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Nogmaals dank voor jullie ongelofelijke steun. We houden jullie op de hoogte. Voor nu: stay strong Appie! ❤️ pic.twitter.com/PvByIEoxFQ — AFC Ajax (@AFCAjax) 8 июля 2017 г.

Сейчас его жизни ничего не угрожает.