Полузащитник "Аякса" потерял сознание во время матча

Читайте также

Полузащитник "Аякса" потерял сознание во время матча

159

Врачи пытаются привести в чувство полузащитника ФК "Аякс". Фото: Twitter/@brfootball

Полузащитник амстердамского футбольного клуба "Аякс" Абдельхак Нури потерял сознание во время товарищеского матча против немецкого "Вердера". Как сообщается в "твиттере" команды из Нидерландов, спортсмена доставили в больницу на вертолёте.

Инцидент произошёл на 72-й минуте встречи. Нури внезапно почувствовал себя плохо, после чего лёг на газон и потерял сознание. Подоспевшая на помощь бригада медиков попробовала привести спортсмена в чувство с помощью дефибриллятора. Затем на поле приземлился вертолёт, который доставил футболиста в ближайшее медучреждение.

В своём микроблоге "Аякс" поблагодарил болельщиков за невероятную поддержку и сообщил, что у Нури был нарушен сердечный ритм. Спортсмена ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Сейчас его жизни ничего не угрожает.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!