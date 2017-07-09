Лионель Месси с супругой проводят медовый месяц на Карибах

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Лионель Месси с супругой проводят медовый месяц на Карибах

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Лионель Месси и Антонелла Рокуццо. Фото: Instagram/@antoroccuzzo88

Папарацци засняли, как молодожёны играют в смэшбол на пляже и строят фигуры из песка.

Нападающий футбольного клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионель Месси вместе с супругой Антонеллой Рокуццо и сыновьями проводят медовый месяц на Карибских островах. Об этом пишет портал TMZ.

Honeymoon❤️

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

Honeymoon en familia❤️❤️

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

Напомним, 30 июня Месси и Рокуццо сыграли свадьбу после десяти лет отношений. Приглашение на торжественную церемонию получили 260 гостей, в том числе игроки "Барселоны" Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике, а также Карлес Пуйоль, Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин. Футболист и модель были знакомы с детства.

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