Лионель Месси с супругой проводят медовый месяц на Карибах

Папарацци засняли, как молодожёны играют в смэшбол на пляже и строят фигуры из песка.

Нападающий футбольного клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионель Месси вместе с супругой Антонеллой Рокуццо и сыновьями проводят медовый месяц на Карибских островах. Об этом пишет портал TMZ.

Honeymoon❤️ Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) Июл 8 2017 в 11:47 PDT

Honeymoon en familia❤️❤️ Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) Июл 3 2017 в 2:29 PDT

Напомним, 30 июня Месси и Рокуццо сыграли свадьбу после десяти лет отношений. Приглашение на торжественную церемонию получили 260 гостей, в том числе игроки "Барселоны" Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике, а также Карлес Пуйоль, Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин. Футболист и модель были знакомы с детства.