Лионель Месси с супругой проводят медовый месяц на Карибах

Нападающий футбольного клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионель Месси вместе с супругой Антонеллой Рокуццо и сыновьями проводят медовый месяц на Карибских островах. Об этом пишет портал TMZ.
Напомним, 30 июня Месси и Рокуццо сыграли свадьбу после десяти лет отношений. Приглашение на торжественную церемонию получили 260 гостей, в том числе игроки "Барселоны" Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике, а также Карлес Пуйоль, Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин. Футболист и модель были знакомы с детства.
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