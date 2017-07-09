Лукашенко призвал состоятельных белорусов поднять деревни

Президент добавил, что очередь дошла и до маленьких городков, и до неперспективных посёлков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после визита в свой родной посёлок Копысь обратился к состоятельным белорусам с призывом не забывать малую родину и поддерживать деревни и небольшие города.

— Я хочу обратиться ко всем тем, кто сегодня в состоянии что-то сделать для страны, особенно к людям состоятельным, имеющим определённые возможности. Давайте в ближайшие годы, кто сколько может, кто как может, сделаем для нашей малой родины то, что может сделать каждый. Я уверен, если состоятельный человек, родившийся в маленькой деревушке и не забывший её, сделает для неё хоть что-то в течение трёх, может быть, пяти лет, наша страна будет прекрасна, — цитирует слова президента его пресс-служба.

Лукашенко добавил, что очередь дошла "и до этих маленьких городков, до неперспективных деревень".

— Мы их просто должны спасти, мы должны сделать их удобными для жизни наших людей, детей, внуков, — отметил он.