Мальчик попытался достать котёнка с дерева, но сам застрял

Приехавшие на место спасатели сначала спустили на землю животное, а затем помогли слезть ребёнку.

Сотрудники отдела пожарной охраны города Хакенсак (штат Нью-Джерси) сняли с дерева малолетнего местного жителя, который застрял между ветками. Об этом сообщается на странице спасателей в "Фейсбуке".

В пожарную охрану позвонила мама мальчика. Она сообщила, что её сын полез на дерево, чтобы спасти котёнка. В результате помощь понадобилась самому мальчику.

Приехавшие на место пожарные сначала спустили на землю котёнка, а затем помогли отважному ребёнку слезть с дерева по лестнице. Никто не пострадал.