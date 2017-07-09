Работник аэропорта предотвратил взрыв, на ходу остановив машину с топливом

Компания American Airlines поблагодарила сотрудника за быструю реакцию, благодаря которой удалось избежать трагедии.

Сотрудник авиакомпании American Airlines Даррен Карбон остановил машину с топливом, ехавшую в сторону самолётов без водителя, предотвратив тем самым "массивный взрыв", пишет Daily Mail.

Инцидент произошёл в международном аэропорту Даллас/Форт-Уэрт. Мужчина увидел, как автомобиль начал катиться по направлению к самолётам. Он подбежал к машине, запрыгнул в неё и нажал на тормоза.

Как отмечает издание, это предотвратило возможную катастрофу.

Сообщается, что Даррен Карбон работает в данной компании около 30 лет.